Opäť šťastná koncovka Interu v EP, Bulatovič: Najdôležitejšia strela

Na archívnej snímke vľavo Goran Bulatovič. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Pécs 13. novembra (TASR) - Opäť dramatická koncovka a opäť s úspešným koncom pre slovenského zástupcu. Taký bol scenár oboch doterajších stretnutí basketbalistov Interu Bratislava s maďarským Pécsom v Európskom pohári FIBA. Hrdinom duelu sa stal čiernohorský rozohrávač Goran Bulatovič, úspešnou strelou s klaksónom udržal po výsledku 94:93 pre "žlto-čiernych" reálnu nádej na postup do ďalšej fázy.Už prvá vzájomná konfrontácia naznačila, že bratislavský tím nečaká na palubovke súpera nič jednoduché. To sa aj potvrdilo, keďže Pécs mal znamenitý vstup do zápasu. Aj bez zranenej dvojice Quincy Diggs a C.J. Aiken dali domáci za úvodnú štvrtinu až 36 bodov. Veľký ofenzívny nápor súpera sa podarilo mierne zastaviť až v ďalšom priebehu.vyjadril sa po zápase tréner Interu Aramis Naglič.Jeho zverenci zabrali už v druhej 10-minútovke, v ktorej dokázali zmazať dvojciferné manko. Kľúčom k úspechu bolo kolektívne poňatie hry. V rôznych fázach ťahali družstvo rôzni hráči, či už to bol 30-bodový Kenney Funderburk, respektíve Domagoj Bubalo s 12 bodmi alebo Michal Baťka, autor 14 bodov:Podobne ako v Bratislave, tak aj v Pécsi to všetko dospelo k dramatickej koncovke. O samotnom víťazovi sa opäť rozhodovalo v záverečných sekundách a zasa raz povestná šťastena zostala na strane Interu. Nečakaným hrdinom sa stal Bulatovič, ťažkým a úspešným nájazdom s klaksónom zasadil domácu tvrdú ranu, ktorú ešte niekoľko minút ťažko rozdýchavali.uviedol autor víťazného pokusu.Zdá sa, akoby si Inter užíval takéto koncovky s Pécsom. Doma vyhral nad maďarským tímom jednobodovým rozdielom, keď úspešne ubránil záverečný útok. Vonku zostal konečný rozdiel identický, len rozdiel bol v tom, že slovenskému zástupcovi vyšla záverečná akcia.zamyslel sa tréner Interu.Úspech v maďarskom Pécsi znamená, že "žlto-čierni" majú stále reálnu šancu na postup do druhej fázy Európskeho pohára FIBA. Dvojbodový úspech u súpera navyše pomohol natoľko, že družstvo trénera Aramisa Nagliča má pred dvoma domácimi zápasmi všetko vo svojich rukách.uzatvoril Naglič.Ďalší krok na ceste za postupom môžu urobiť jeho zverenci v stredu 20. novembra, o 18.00 h privítajú doma holandský Leiden.