Opätovné výtržnosti v meste Chemnitz si vyžiadali viacerých zranených

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chemnitz 27. augusta (TASR) - Okolo 1000 odporcov xenofóbie a neonacizmu sa zhromaždilo v pondelok podvečer v okolí Mestskej haly v nemeckom meste Chemnitz v spolkovej krajine Sasko, aby sa tu zúčastnili na demonštrácii pod mottom Chemnitz bez nacistov.Polícia mala v tom čase už plné ruky práce so zabezpečením trás účastníkov tejto demonštrácie ľavicovoorientovaných síl a avizovaného pochodu pravicových radikálov mestom. Ten sa začal s oneskorením a prebieha za účasti viac ako 2000 ľudí, podľa iných zdrojov viac ako 5000 ľudí, a za eskortovania políciou.Bezpečnostné zložky robili všetko, čo bolo v ich silách, aby zabránili priamemu stretu oboch táborov, avšak k výtržnostiam v centre mesta vrátane hádzania fliaš a petárd ultrapravičiarmi napriek tomu došlo.Situáciu aspoň dočasne upokojilo pripravenie dvoch vodných diel na nasadenie, ako aj varovanie polície adresované obom táborom, že ak nedôjde k zmierneniu potenciálu násilia, poriadkové sily siahnu i po využití vodných diel.Vyplýva to z informácií Stredonemeckého rozhlasu (MDR).Ako sa však ukázalo, upokojenie situácie malo iba dočasný charakter, polícia bola napokon nútená použiť voči výtržníkom vodné delá. Internetové vydanie denníka Bild s odvolaním sa na policajné zdroje informovalo už o viacerých zranených v centre Chemnitzu a ich prevoze na ošetrenie do nemocníc.K nepokojom došlo v meste už aj v nedeľu večer, teda niekoľko hodín po tom, čo došlo v centre k zabitiu 35-ročného Nemca. Na dvoch dôvodne podozrivých z tohto zločinu, 23-ročného Sýrčana a o rok mladšieho Iračana, vydali v pondelok zatykače. Obaja bez zjavného dôvodu napadli Nemca nožom. Zločinu predchádzal verbálny spor aktérov, ktorého presný charakter objasní až vyšetrovanie. Napadnutý zomrel na následky bodných zranení po prevoze do nemocnice.Udalosť viedla v meste k nenávistným prejavom extrémistov - predovšetkým z radov ultrapravice. Chemnitz sa tak po prvomájovom sprievode neonacistov ocitol po necelých štyroch mesiacoch opäť v pozornosti nielen nemeckej verejnosti, pretože jeho ulice zaplnili pravicovými radikálmi šírené štvavé nálady proti migrantom. Došlo i k fyzickým útokom na cudzincov, najmenej traja z nich podali na polícii už trestné oznámenia.