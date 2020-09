Opatrenia je potrebné v prípade alarmujúcej situácie zavádzať skôr ako 1. októbra, vyjadril sa Pellegrini

Strata konsenzu

Režim na hraniciach

26.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ak sa situácia považuje za alarmujúcu, opatrenia by sa mali zaviesť skôr ako 1. októbra. Povedal to v sobotnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini Poukázal, že pandemická komisia zasadla v piatok 25. septembra a Ústredný krízový štáb zasadne až v pondelok 28. septembra.Ďalší podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) reagoval, že dátum 1. októbra bol vybraný operatívne, aby bol čas na prípravu a nasadenie opatrení. Dodal, že ak nezasadá ústredný krízový štáb, neznamená to, že sa opatrenia nepripravujú.Pellgerini v relácii požiadal, aby ľudia mysleli na svojich rodičov a starých rodičov: „Nech už predstavíte opatrenia aké chcete, najväčším nešťastím v tejto situácii je, že sa na Slovensku stratil konsenzus, dohoda a súzvuk medzi občanmi Slovenskej republiky a vládou."V súvislosti s vyjadreniami premiéra Igora Matoviča na adresu nezodpovedných občanov Pellegrini uviedol, že takýmito útokmi na ľudí sa vytvára neistota a odpor v časti verejnosti."Ľudia už nechcú ani veriť tomu, čo je im prikazované, hoci, si myslím, že by sme ľudí mali prosiť a žiadať, aby sa nejako správali,“ dodal Pellegrini. Šeliga reagoval, že za rétoriku iných zodpovednosť nenesie, no v tejto súvislosti by chcel poznamenať, že aj napriek tvrdšiemu jazyku predsedu vlády je tam starosť o Slovensko.Podľa Šeligu je otázka režimu na hraniciach otvorená, no nikto nechce, aby boli hranice zatvorené tak, ako to bolo v prípade prvej vlny pandémie COVID-19. Doplnil, že ak sa bude upravovať režim na hraniciach, tak bude reflektovať to, aby ľudia, ktorí musia chodiť do zahraničia, boli čo najmenej znevýhodnení.Pellegrini uviedol, že nie si je istý, či Slovensko disponuje všetkými mechanizmami pri príchode ľudí zo zahraničia, akými mala byť e-karanténa a lepší dohľad. Dodal, že v tomto smere sa mohlo urobiť viac a mohol byť väčší prehľad o ľuďoch, ktorí prichádzali z vysoko rizikových krajín.