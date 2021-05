Opatrenia na zotavenie európskych ekonomík z pandémie sú v objeme vyše päť biliónov dolárov

Reakcia USA bola rýchlejšia

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Opatrenia na zotavenie ekonomiky z pandémie, ktoré uplatnila Európska únia a jej 27 členských štátov, sú v celkovej sume zhruba 5,85 bilióna dolárov. Povedal to v pondelok eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni Vo výbore Európskeho parlamentu uviedol, že ak sa to porovná s balíkom stimulov administratívy prezidenta USA Joea Bidena , EÚ sa vyrovná Spojeným štátom americkým. Odmietol tak kritiku, že opatrenia EÚ nie sú v porovnaní s USA dostatočné.EÚ sa dohodla na spoločnom fonde obnovy v objeme 750 miliárd eur a na sedemročnom rozpočte v sume 1,1 bilióna eur. Biden počas prvých 100 dní vo funkcii presadil schválenie balíka stimulov v objeme 1,9 bilióna dolárov.„Ak sa na to pozrieme určitým spôsobom, mohli by sme povedať, že reakcia USA bola silnejšia a rýchlejšia ako európska," konštatoval Gentiloni.Poznamenal však, že „my nie sme federálny štát. Preto musíme brať do úvahy úroveň členských štátov aj EÚ".„Nie sme zvyknutí zmiešavať všetky tieto odlišné intervencie. Ale ak to urobíme, dosiahneme objem, ktorý sa nelíši od snahy USA," povedal Gentiloni.