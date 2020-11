Opatrenia predbehli kompenzáciu, nákupné centrá hľadajú vlastné riešenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.11.2020 (Webnoviny.sk) -Podobne ako pri prvej vlne drastických opatrení museli prevádzkovatelia a operátori zareagovať v horizonte dní. Prípravu na druhú sadu opatrení mnohým komplikoval aj stav, do ktorého sa nie vlastným pričinením dostali ešte v marci. Napríklad trend zážitkovej gastronómie, na ktorý viaceré nákupné centra zareagovali rozširovaním food courtov a otváraním nových reštaurácii, im dnes pôsobí nemalé komplikácie. Gastronómia totiž patrí medzi koronakrízou najviac postihnutý segment podnikania. Pandémia žiaľ nekompromisne preverí stabilitu a životaschopnosť všetkých formátov a vyváženosť mixu nájomcov nákupných centier.Všetky zmeny zákazníckeho správania a spoločenských nálad nie sú výhradne negatívne. Napríklad z prieskumu OnePoll zo septembra 2020 na vzorke 13 000 dospelých respondentov v 16 európskych krajinách vyplýva, že ľudia viac utrácajú vo svojom blízkom okolí predovšetkým preto, aby svojim miestnym predajcom pomohli postaviť sa späť na nohy (49 %). Dôvody pre nakupovanie v blízkosti bydliska sú okrem pohodlia aj nariadené obmedzenia dlhších ciest (31 %). Lokálne a komunitne zamerané nákupné centrá sa tešia vysokej dôvere zákazníkov.Jedno z väčších regionálnych obchodných centier Galéria Lučenec operuje slovenský investičný holding M-MARKET pod jeho krídla patrí tiež najširšia sieť lokálnych nákupných centier pod značkou KOCKA . "Musíme čeliť novej realite. V dôsledku pandémie a protipandemických opatrení evidujeme medziročný prepad návštevnosti v Galérii Lučenec približne o tretinu. Priemerná hodnota nákupného košíka sa síce zvýšila, no zákazníci realizujú kratšie rýchle nákupy a nakupujú najmä nevyhnutné položky a potraviny. Čo sa týka dennej štruktúry návštevnosti, vzhľadom na uzatvorenie stredných škôl a gymnázií sme zaznamenali nižšiu návštevnosť v skorších popoludňajších hodinách a tiež v podvečernom čase, nakoľko sú zatvorené aj kiná. Plánované marketingové aktivity z centra sme presunuli do virtuálneho priestoru," uviedol predseda predstavenstva a prezident spoločnostiProtipandemické a šírokú škálu hygienických opatrení retail v plnom rozsahu zaviedol, aby splnil nariadenia a zabezpečil bezpečné nakupovanie. Avšak obchodníkov trápi nesúlad obmedzovania ich prevádzky s prisľúbenými kompenzáciami. Pokým v zahraničí sú štátne kompenzačné schémy známe vopred a ich získanie je jednoduché, na Slovensku sú najprv nariadené opatrenia a dotácie meškajú celé týždne, pričom ich čerpanie komplikuje byrokracia. Operátori menších lokálnych nákupných centier preto musia na dennej báze a sami riešiť s nájomníkmi doslova existenčné modely fungovania. M-MARKET, a.s . je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.Informačný servis