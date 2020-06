Opatrenia proti Covid-19 sa v Británii zaviedli neskoro a stáli mnoho životov, kritizuje vedec vládu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vedec, ktorý radí britskej vláde v otázkach koronakrízy, by si podľa vlastných slov prial, aby Británia zaviedla obmedzenia skôr, pretože ich odklad "stál veľa životov". Profesor John Edmunds však uviedol, že dáta dostupné v marci boli "skutočne dosť slabé", a preto bolo v tom čase "veľmi ťažké stlačiť spúšť" a rozhodnúť o obmedzeniach."Prial by som si, aby sme obmedzenia zaviedli skôr. Myslím, že to, bohužiaľ, stálo veľa ľudských životov," pripustil Edmunds.Britský minister zdravotníctva Matt Hancock je však naďalej presvedčený, že vláda prijala "správne rozhodnutia v správnom čase". Podľa jeho slov bolo v rámci vedeckej poradnej skupiny, ktorá mala viac než sto členov vrátane Edmundsa, "široké spektrum odborných názorov". "Riadili sme sa vedou," povedal Hancock a uistil, že to bol "správny postup".Nové vyjadrenia prišli v čase, keď má premiér Boris Johnson oznámiť ďalšie uvoľňovanie zavedených opatrení, ktoré by malo začať platiť od 15. júna. Premiér by mal o ňom svoj kabinet informovať v utorok.Johnson oznámil zavedenie obmedzení 23. marca, pričom ďalšie reštrikcie pribudli v apríli. Podľa kritikov to už však bolo príliš neskoro.