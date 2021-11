Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sa zmenia, zaočkovaní majú mať výhody a v hre je aj lokálny núdzový stav

SaS nechce núdzový stav

Výnimky pre zaočkovaných



Opatrenia, ktoré navrhlo konzílium odborníkov



obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch



zaviesť COVID pasy (OTP) na vstup do zamestnania od červeného okresu



dôrazne odporúčať home office (prácu z domu) od červeného okresu



krátkodobo (1 až 2 týždne) prerušiť prezenčnú výučbu v bordových a čiernych okresoch



obmedziť otvorenie prevádzok do 22:00 od bordového okresu



dodržiavať zákaz konania vysokorizikových aktivít ako sú svadby, večierky, diskotéky, oslavy, posedenia, spoločenské večere s tancom v čiernej farbe okresu



zrýchliť podávanie 3. dávky vakcíny najmä v rizikových skupinách a zariadeniach sociálnych služieb



navýšiť počet reprofilizovaných lôžok



zvýšiť dostupnosť monoklonálnych protilátok



platiť zvýhodnenú PN-ku pri ochorení na COVID-19 len zaočkovaným



motivovať obyvateľov na prvú dávku očkovania



zaangažovať regionálnych politikov, samosprávy, občianske a kresťanské komunity



zvážiť povinné očkovanie určitých skupín obyvateľov tak, ako to robia v iných štátoch EÚ



vynaložiť maximálne úsilie na zvýšenie zaočkovanosti, ako jediného nástroja na zvládnutie tretej vlny a aj prípadných ďalších



osobná angažovanosť a zodpovednosť nás občanov, podnikateľov, prevádzkarov



zabezpečiť dodržiavanie a kontrolu



Zdroj:



Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

10.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda bude v stredu rokovať aj o možnosti zavedenia lokálneho núdzového stavu. Pred rokovaním kabinetu to potvrdil premiér Eduard Heger OĽaNO ).Minister hospodárstva Richard Sulík SaS ) sa chce núdzovému stavu vyhnúť. Namiesto toho vyzýva k tomu, aby sa iné zákony prispôsobili tak, že sa bude dať na Slovensku fungovať bez vyhlásenia núdzového stavu.„Odporúčania konzília odborníkov v plnom rozsahu nepodporíme tak či tak, keďže niektoré opatrenia nevnímam ako účelné, ale ako drastické," ozrejmil Sulík.Vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová doplnila, že väčšinu opatrení konzília odborníkov by vláda mala pretaviť do praxe. Vyplýva to podľa jej slov z dohody na koaličnej rade, ktorá sa konala v pondelok 8. novembra.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) by podporil núdzový stav. Ako vysvetlil, volá po ňom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). „Samozrejme, že by som tam dal výnimku pri jednotlivých prevádzkach pre zaočkovaných ľudí. Zaočkovaní by mali mať slobodní vstup do reštaurácii,“ uviedol.Šéf rezortu obrany zároveň povedal, že núdzový stav by aj jemu uľahčil nasadenie vojakov na pomoc v boji proti pandémii koronavírusu.