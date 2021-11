Opatrenia proti koronavírusu sa sprísňujú a bude nový COVID automat, nezaočkovaných nepustia na podujatia ani do nákupných centier (video)

aktualizované 18. novembra 14:58



18.11.2021 (Webnoviny.sk) -Vláda vo štvrtok schválila sprísnenie opatrení proti koronavírusu a tiež nový COVID automat . Zmeny navrhlo konzílium odborníkov a budú platiť od pondelka 22. novembra. Aktualizácia COVID automatu prichádza podľa zverejneného dokumentu v čase, kedy je epidemiologická situácia nepriaznivá a naďalej sa zhoršuje.Ako po rokovaní kabinetu uviedol predseda vlády Eduard Heger, zmeny sú dočasné a slúžia na stabilizáciu kritickej situácie v nemocniciach. „Najviac ohrození sú nezaočkovaní, preto výrazne sprísňujeme opatrenia pre nezaočkovaných. Je to lockdown pre nezaočkovaných, kvôli ich ochrane,” zhrnul zmeny premiér.Zároveň sa zrovnoprávňujú očkovaní a tí, ktorí ochorenie prekonali. Tí sa napríklad nebudú musieť dva krát do týždňa testovať do práce alebo navštevovať nákupné centrá. Na druhej strane sa ale pre nich sprísňuje účasť na hromadných podujatiach.Nápor na nemocnice je podľa Hegera obrovský, nedostupné sú ventilácie, ale aj miesta na jednotkách intenzívnej starostlivosti.Zároveň potvrdil, že lekári sa už musia rozhodovať, komu pomôžu a komu nie a obmedzované je aj poskytovanie „necovidovej" zdravotnej starostlivosti.„Toto je stav, ktorý chceme zvrátiť, preto aj táto zmena,” skonštatoval premiér. Taktiež potvrdil, že aktuálne zmeny sú určitým medzikrokom pred možným uvoľnením, ktoré by mohlo nastať v prípade zlepšenia situácie.Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský doplnil, že situácia je aktuálne bohužiaľ taká zlá, že určité obmedzenia budú musieť strpieť aj zaočkovaní. Opätovne vyzval ľudí, aby dodržiavali opatrenia a zároveň, aby sa ich aj snažili vynucovať.„Ak vás niekto neskontroluje, žiadajte, aby ste boli skontrolovaní,” vyzval minister. Podľa neho by aktuálne opatrenia mali pomôcť krivku ochorenia sploštiť. „My týmto získavame čas. Ak nebude progres, dôjde k opatreniam tvrdšieho charakteru,” skonštatoval s tým, že prijaté zmeny zodpovedajú tomu, čo aktuálne na Slovensku potrebujeme.Zdravotníctvo je na hrane aj podľa ministra obrany Jaroslava Naďa. Apeloval na občanov, aby sa správali zodpovedne a prisľúbil pomoc zo strany ozbrojených síl. „Dnešným dňom nasadzujeme 400 príslušníkov ozbrojených síl na celom Slovensku na riešenie covidovej situácie,” oznámil minister.K zlepšeniu aktuálneho stavu chce prispieť aj rezort vnútra. Jeho šéf Roman Mikulec avizoval dôsledné kontroly. Situácia podľa predstaviteľov vlády nie je ľahká. „Sme v tvrdom boji s covidom a vidíme, že jediná cesta, ako z toho von, je očkovanie," odkázal na záver premiér.Samotný COVID automat konštatuje, že rýchlo rastúci počet hospitalizovaných pacientov môže na Slovensku preťažiť zdravotnícky systém a viesť k humanitárnej kríze s nevyhnutnou zahraničnou pomocou. V prípade pokračujúceho zhoršovania a prekročenia hranice 3 200 hospitalizovaných bude Slovensko podľa schváleného materiálu na prahu humanitárnej katastrofy."V tejto fáze odporúčame prijatím uznesenia vlády vypnúť COVID automat a aplikovať prísne celonárodné obmedzenia," píše sa v dokumente.Sprísnenie protipandemických opatrení nepodporila strana Sloboda a Solidarita (SaS). Po rokovaní vlády o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík. Dôvodom je fakt, že nové opatrenia obsahujú aj obmedzenia pre očkovaných a prekonaných. Týkajú sa pritom hromadných, ale napríklad aj športových podujatí či bohoslužieb. Ministri za stranu SaS sa štvrtkového hlasovania nezúčastnili, respektíve sa zdržali.Ako uviedol Sulík, situácia na Slovensku je kritická, aktuálna pandémia je však podľa neho pandémiou neočkovaných. Ak pritom štát občanom hovorí, že očkovanie prináša slobodu, nemôžu podľa neho súhlasiť s dokumentom, ktorý ich obmedzuje. S ostatnými opatreniami liberáli súhlasia. "Očkovaní nie sú problém. Nevidím zmysel v tom, aby sme očkovaných obmedzovali," uzavrel Sulík.Predsedníčka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS) uviedla, že na rokovaní vlády spolu so Sulíkom obhajovala väčšiu slobodu pre očkovaných. Poslankyňa tento postoj na sociálnej sieti zdôvodnila tým, že očkovaní roznášajú vírus o 40 až 63 percent menej ako neočkovaní a tvoria drvivú menšinu ťažkých prípadov v nemocniciach. Za ďalší dôvod označila, že stoja daňových poplatníkov oveľa menej peňazí, lebo nepotrebujú pravidelné testovanie, ani ťažké lieky či 24-hodinovú starostlivosť sestier a lekárov. Rovnako sa podľa poslankyne pre očkovaných nerušia plánované operácie.