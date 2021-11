Opatrenia proti koronavírusu v Rakúsku sa sprísnili na 2G, nezaočkovaní majú ďalšie obmedzenia

Motivácia pre nezaočkovaných

Platnosť očkovacieho certifikátu

10.11.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 8. novembra sprísnilo Rakúsko protipandemické opatrenia v krajine. Namiesto doterajšieho pravidla 3G (testovaný, zaočkovaný, prekonaný) platí už len pravidlo 2G (zaočkovaný, prekonaný).Cieľom sprísnenia opatrení je snaha vyhnúť sa lockdownu v krajine a znížiť záťaž na nemocnice. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informovalo na svojej webovej stránke.Motiváciou pre nezaočkovaných bude výnimka v pravidlách, podľa ktorej bude stačiť do 6. decembra aj potvrdenie o zaočkovaní aspoň prvou dávkou dvojzložkovej vakcíny spolu s negatívnym PCR testom.Po novom sa skracuje aj platnosť očkovacieho certifikátu z 12 na deväť mesiacov. „Po tomto termíne je potrebné doplňujúce očkovanie. Podpora očkovania treťou dávkou je aktuálne v centre pozornosti spolkovej vlády, ako aj jednotlivých spolkových krajín,“ upozorňuje rezort diplomacie.Od 6. decembra sa skracuje aj platnosť potvrdenia o zaočkovaní z 360 na 270 dní po druhej dávke. Zaočkovaní vakcínou Johnson&Johnson sa musia preočkovať do 2. januára 2022. Povinnosť nosiť ochranu typu FFP2 sa zavádza pre všetky typy obchodov, vo vnútorných priestoroch aj v MHD. Novinkou je aj to, že testy na protilátky už nie sú akceptované ako potvrdenie.