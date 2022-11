Opatrenia proti korupcii a podvodom v eurofondoch sú úspešné, tvrdí Remišová

5.11.2022 (Webnoviny.sk) -Rezortná šéfka tvrdí, že plnia to, čo pred voľbami sľúbili, a to bezkorupčné, efektívne a profesionálne riadenie ministerstva. „Kým predchádzajúce vlády priestor na korupciu skôr aktívne vytvárali, tak my ju systematicky potláčame," uviedla Remišová.Z pohľadu občana je podľa nej síce dôležité, aby štát postihoval páchateľov korupcie, ale rovnako dôležité je, aby štát nastavoval jasné pravidlá, dobrý systém a zužoval priestor na korupciu.Ministerstvo investícií podľa vicepremiérky získalo certifikáty manažérstva kvality a proti korupcii, ktoré sú zárukou dobrého nastavenia procesov nulovej tolerancie korupcie. Remišová sa pochválila aj ocenením veľmi zodpovedného verejného obstarávateľa s najvyššou známkou.