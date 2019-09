OPATRNE: Vodiči hlásia zdržania na viacerých úsekoch, na D1 až hodinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 17. septembra (TASR) - Doprava v Bratislave je na viacerých úsekoch spomalená, na diaľnici D1 medzi Zlatými pieskami po Prístavný most vodiči hlásia hodinové zdržanie. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna RTVS.Dopravu komplikuje aj niekoľko nehôd. Na Kazanskej ulici smerom na Ulicu Svornosti je blokovaný odbočovací pruh. Aj zdržanie na D1 spôsobila nehoda pred Prístavným mostom - blokovaný je prvý a stredný pruh.Stella Centrum informuje aj o zdržaní do 20 minút na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy a v Bratislave na ulici Svornosti, na Popradskej, na Hradskej a na Račianskej ulici.