Opatrovatelia na Slovensku sa dočkajú zvýšenia príspevku, stúpne aj sadzba za osobnú asistenciu

5.6.2021 (Webnoviny.sk) -v produktívnom veku a, ktorí dostávajú dôchodkovú dávku, sa má od začiatku júla tohto roka zvýšiť príspevok na opatrovanie . Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.Príspevok pre poberateľov v produktívnom veku pri celodennom opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) má stúpnuť takmer o 32 eur na 508,44 eura mesačne. Ak poberateľ príspevku dostáva nejaký druh dôchodku a celodenne opatruje jednu osobu s ŤZP, príspevok má ísť nahor takmer o 16 eur na 254,22 eura.Od začiatku budúceho mesiaca má stúpnuť aj sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie, a to o 64 centov na 4,82 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu.Peňažný príspevok na opatrovanie štát poskytuje priamo osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie.Jeho výška je stanovená v závislosti od toho, čipoberá, resp. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a od rozsahu poskytovaného opatrovania.Navrhovaným nariadením sa majú zvýšiť všetky mesačné výšky peňažného príspevku na opatrovanie uv tzv. produktívnom veku, ako aj upoberajúcich dôchodkovú dávku.