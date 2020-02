Opatrovateľka si robila selfie so zbraňou, postrelila pri tom desaťročné dieťa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.2.2020 (Webnoviny.sk) - Opatrovateľka postrelila v texaskom Houstone desaťročného chlapca, keď sa snažila spraviť si selfie so zbraňou. Informovala o tom polícia s tým, že 19-ročná Caitlyn Smith zasiahla dieťa do žalúdka, pričom si myslela, že zbraň nie je nabitá. Žena je tetou obete a čelí obvineniu z ublíženia dieťaťu a spôsobenia vážneho zranenia.Chlapec je vo vážnom stave v nemocnici, no lekári veria v jeho úplné uzdravenie. Guľka sa vyhla životne dôležitým orgánom.Šerif Ed Gonzales z Harris County vyhlásil, že zbraň nebola zabezpečená. "Žena uviedla, že sa chcela so zbraňou odfotiť, pričom vystrelila a zasiahla dieťa," objasnil. Policajt Thomas Gilliland vyhlásil, že robiť si selfie so zbraňou nie je práve najlepší nápad.Podľa Gun Violence Archive v Spojených štátoch tento rok zomrelo v dôsledku streľby najmenej 6 155 ľudí, z toho 321 úmrtí bolo neúmyselných. Vlani si streľba v USA vyžiadala 3 760 zranených alebo mŕtvych osôb do 18 rokov.