OPEC a jeho spojenci ťažbu ropy nezvýšia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Alžír 24. septembra (TASR) - Stretnutie členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojencov sa v nedeľu (23.9.) večer skončilo bez akéhokoľvek rozhodnutia o ďalšom zvýšení produkcie. Napriek výzve amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na trh dodali viac ropy a pomohli tak znížiť jej ceny.Výbor ministrov energetiky najväčších producentov ropy, členov aj nečlenov OPEC, v záverečnom vyhlásení uviedol, že je spokojný, "pokiaľ ide o súčasný výhľad trhu s ropou a s celkovou zdravou rovnováhou medzi ponukou a dopytom."Vyzval tiež "krajiny, ktoré majú voľné kapacity, aby spolupracovali so zákazníkmi a uspokojili ich dopyt v zostávajúcich mesiacov tohto roka".Americký prezident Trump pritom minulý týždeň verejne vyzval OPEC, aby pomohol znížiť ceny ropy. Upozornil pritom, že USA "chránia krajiny Blízkeho východu, ktoré bez nich nebudú dlho bezpečné, ak sa aj naďalej budú snažiť o vyššie ceny ropy".Aktuálny rast cien komodity spôsobil najmä nedávny pokles dodávok z Iránu v dôsledku sankciám v USA.OPEC, Rusko a ďalší veľkí producenti na základe dohody z konca roka 2016 obmedzili svoju ťažbu od januára 2017, aby naštartovali rast cien komodity, ktoré sa prepadli na zhruba 30-ročné minimá. Ich produkcia v tomto roku klesla pod stanovené ciele, preto sa v júni tie isté krajiny dohodli na zvýšení ťažby o 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne.Saudský minister energetiky Chalid al-Falih povedal novinárom, že zúčastnené krajiny poskytli v priebehu posledných troch mesiacov "veľa dodávok na vyrovnanie poklesov" v Iráne, Venezuele a Mexiku.Kartel v nedeľu zároveň uverejnil správu o vyhliadkach na rast dopytu po rope do roku 2040. Píše sa v nej, že Čína a India budú motorom zvyšovania dopytu po energii do roku 2040 a ropa zostane aj naďalej najväčším zdrojom energie, napriek globálnemu tlaku na čistejšie zdroje. Očakáva, že dopyt po rope do roku 2040 stúpne o 14,5 milióna barelov denne na celkových 111,7 milióna barelov/deň, vďaka rastúcej strednej triede aj expanzii hospodárstva v rozvíjajúcich sa krajinách.USA, ktoré nie sú členom OPEC a v uplynulých rokoch zaznamenali obnovenie rozmachu ťažby z bridlicových zdrojov. A budú aj naďalej zvyšovať produkciu suroviny, ktorá dosiahne vrchol koncom roka 2020. To naznačuje, že vplyv OPEC na ropný trh bude aj nasledujúcu dekádu zmierňovať produkcia v USA.