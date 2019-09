Opera SND uvádza otvárací Galakoncert 100. sezóny

Na snímke historická budova Slovenského národného divadla

Bratislava 14. septembra (TASR) – Opera Slovenského národného divadla (SND) uvedie v sobotu otvárací Galakoncert jubilejnej 100. sezóny. Úvodným podujatím si pripomenie najdôležitejšie etapy histórie prvej slovenskej divadelnej scény a predstaví diela českých a slovenských skladateľov, ktorí výrazne prispeli k formovaniu Opery a Baletu SND.Zaznie hudba Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka, hudobné čísla z diel Oskara Nedbala, ale aj scény z opier Eugena Suchoňa či Tibora Freša. Na tomto reprezentatívnom koncerte budú pod taktovkou dirigenta Dušana Štefáneka účinkovať poprední sólisti a hostia Opery a Baletu SND: Katarína Flórová, Eva Hornyáková, Katarína Kurucová, Aleš Jenis, Tomáš Juhás, Peter Mikuláš, František Ďuriač, Viola Mariner, Tatum Shoptaugh, Viktória Šimončíková, Andrej Szabo, Adrian Szelle a ďalší umelci. Spoluúčinkuje orchester Opery SND, zbor Baletu SND a zbor Opery SND vedený zbormajstrom Pavlom Procházkom. Dirigentom je Dušan Štefánek, dramaturgom Pavol Smolík.Po vzniku Československej republiky poverili v roku 1919 Družstvo SND založením Slovenského národného divadla. Družstvo SND uzavrelo zmluvu s riaditeľom Východočeskej spoločnosti Bedřichem Jeřábkem. On a jeho operný a činoherný súbor začali v roku 1920 činnosť súborov SND.Opera SND odohrala prvé predstavenie 1. marca 1920, bola to inscenácia opery Hubička českého skladateľ Bedřicha Smetanu. Deň nato odohrala prvé predstavenie činohra, bola to inscenácia Maryša bratov Aloisa a Viléma Mrštíkovcov. Baletný súbor debutoval 19. mája baletom Coppelia od Léa Delibesa. Prevažná časť repertoáru v začiatkoch bola uvádzaná v češtine, prvé predstavenie v slovenčine odohral súbor v máji 1920, keď uviedol jednoaktovky Hriech a V službe Jozefa Gregora Tajovského.