Opera SND uvádza Svätopluka poslednýkrát v tejto sezóne

Opera Slovenského národného divadla (SND) uvádza hudobné dielo Eugena Suchoňa Svätopluk poslednýkrát v tejto sezóne. Prestavenia monumentálnej historickej drámy "o nekonečnom boji o moc, ktorý sa ťahá naprieč celými ľudskými dejinami", sa uskutočnia 12. a 14. apríla pod taktovkou Adama Sedlického.





"Je to dráma shakespearovských rozmerov, príbeh o zhubnom mechanizme moci, a aj keď je to historický námet, je veľmi živý aj v súčasnom svete," hovorí režisér operného predstavenia Roman Polák. Prvá scéna pripomína, že Svätopluk je jednou zo životných postáv popredného operného sólistu Petra Mikuláša. Po prvý raz sa k jej stvárneniu dostal ako tridsiatnik, aktuálne účinkuje v tretej inscenácii tejto opery (réžie Branislav Kriška, Juraj Jakubisko, Roman Polák)."Úžasná osobnosť pána režiséra Poláka prinášala na javisko nové pohľady a nové logiky, ktoré som doteraz v tejto opere až v takejto miere nepoznal," hovorí Mikuláš s tým, že režisér chcel od neho silné, zároveň civilné herectvo. "A spievané slovo, ktoré napriek geniálnemu Suchoňovi muselo mať úplne inú pointu ako v predošlých inscenáciách... Polákovi nešlo iba o známe a symbolické tri prúty, ale najmä o to, kam až, do akých obludných rozmerov sa môže dostať ľudská závisť a zloba," dodáva Mikuláš.Dej aktuálnej inscenácie Suchoňovej opery Svätopluk je situovaný do "bezčasia", využíva efekty, videoprojekcie a moderný svetelný dizajn, nechýba otvorený oheň na scéne s certifikáciou pražských Barrandovských štúdií. Autorkou scény je Barbora Šajgalíková. Vyše 150 kostýmov navrhol mladý kostýmový dizajnér Pavol Dendis. Zbor Opery SND pripravila Zuzana Kadlčíková, choreografiu Ladislav Cmorej.Hudobne dielo naštudoval Martin Leginus, dirigentom je Adam Sedlický. V hlavných postavách sa popri Svätoplukovi v podaní Petra Mikuláša predstavia Daniel Čapkovič, Ondrej Šaling, Peter Račko, Pavol Remenár, Jolana Fogašová, Tomáš Juhás, Monika Fabianová, Michaela Kušteková, Michal Onufer, Róbert Remeselník, Filip Tůma a ďalší.

Vstupenky tu https://snd.sk/inscenacia/3900/svatopluk