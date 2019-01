Opera SND uvedie benefičný Galakoncert pre život

Ilustračné foto. Foto: Inštitút NAPS Foto: Inštitút NAPS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) – Opera SND v spolupráci s občianskym združením Nedonosené dieťa uvedú 7. februára v historickej budove benefičný Galakoncert pre život. Jeho cieľom je podpora projektu Aby každé dieťa mohlo byť so svojou mamou.Dirigentom koncertu bude Dušan Štefánek, predstavia sa Ľubica Vargicová, Eva Hornyáková, Monika Fabianová, Miroslav Dvorský, Daniel Čapkovič a Peter Mikuláš, spoluúčinkuje orchester a zbor Opery SND. V programe zaznejú známe árie z diel Giacoma Pucciniho, Giuseppe Verdiho, Charlesa Gounoda, George Bizeta, Umberta Giordana a Pietra Mascagniho.K dramaturgii Opery SND neodmysliteľne patria nielen inscenácie opier, ale aj koncertné produkcie. Tými obohacuje repertoárovú ponuku o komorné koncerty, ale z času na čas sa rozhodne do programu zaradiť aj veľké podujatia, na ktorých sa prezentujú okrem sólistov vo väčšej miere aj kolektívne umelecké telesá. Takýmto sviatkom hudby bude aj tento výnimočný koncert.Galakoncertom pre život sa súbor opery rozhodol vstúpiť do spolupráce s Novorodeneckou klinikou M. Rusnáka SZU a UNB Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Návštevníci i protagonisti koncertu dostanú možnosť prispieť na lepšiu zdravotnú starostlivosť o predčasne narodené deti. Opera SND vysiela týmto koncertom signál, že umenie môže presahovať svoje vlastné hranice a pomáhať aj takýmto presne cieleným spôsobom.V súčasnosti získala Novorodenecká klinika M. Rusnáka nové priestory na rozšírenie pracoviska. Prioritou súčasných aktivít je projekt vytvorenia priestorov pre matky predčasne narodených detí, aby mali možnosť zostať v nemocnici, kde ich predčasne narodené dieťatko bojuje o život.povedal pre TASR riaditeľ opery SND Rastislav Štúr.uviedla pre TASR Darina Chovancová, prednostka Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka SZU a UNB, predsedníčka OZ Nedonosené dieťa.