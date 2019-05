Operácia nesprávneho kolena: Kalavská sa stretne s vedením nemocnice

Andrea Kalavská, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 7. mája (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) sa budúci týždeň stretne s vedením Fakultnej nemocnice v Nitre, v ktorej lekár operoval pacientovi nesprávne koleno. Avizovala to po rokovaní vlády. S vedením nemocnice sa chce rozprávať aj o mimosúdnom odškodnení pacienta. "konštatovala.Kalavská je presvedčená o tom, že podobným prípadom je potrebné predchádzať systémovými krokmi. "priblížila.Ministerka sa zároveň poškodenému pacientovi verejne ospravedlnila. Argumentáciu nemocnice, že aj druhé koleno mal pacient poškodené, považuje Kalavská za neakceptovateľnú. O vyvodení personálnej zodpovednosti povedala, že keď niekto niečo urobí zle, mal by za to niesť následky.Hlavný operatér, ktorý vykonal zákrok na nesprávnom kolene, dostal výpoveď, o funkciu prišiel aj primár oddelenia, informoval o tom v utorok Denník N. Ide o výsledky vyšetrovania nezávislej komisie zriadenej nemocnicou.