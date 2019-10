Operáciu Turecka v Sýrii odsúdila aj Saudská Arábia

Na snímke, ktorú vyhotovili z tureckej strany hraníc so Sýriou v meste Akcakale, dym stúpa počas pozemnej ofenzívy tureckej armády proti Kurdom a teroristickej organizácii Islamský štát (IS) na severovýchode Sýrie v stredu 9. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 10. októbra (TASR) - Saudská Arábia odsúdila tureckú ofenzívu proti Kurdom v severovýchodnej Sýrii. Podľa vyhlásenia Rijádu táto operácia oslabí bezpečnosť v regióne, ako aj boj proti džihádistom, píše agentúra AFP.tureckej armády, napísalo v stredu na Twitteri ministerstvo zahraničných vecí Saudskej Arábie.Takisto to podkope, upozornil Rijád.Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) v stredu večer uviedli, že tureckú pozemnú ofenzívu na sýrskej severnej hranici odvrátili. Stalo sa tak krátko po tom, ako Ankara oznámila spustenie pozemnej fázy operácie namierenej proti kurdským silám.Šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová vyzvala v stredu Turecko, aby vojenskú operáciu na sýrskom severovýchode zastavilo.Podľa Mogheriniovej EÚ stále zastáva názor, že sýrski utečenci sa musia vrátiť do svojho miesta pôvodu, keď na to budú splnené podmienky. Varovala, žeTurecká operácia Prameň mieru sa začala v stredu popoludní bombardovaním a delostreleckou prípravou zameranou na pozície kurdských bojovníkov na severovýchode Sýrie. Neskôr Turecko spustilo aj pozemnú ofenzívu.Turecké ozbrojené sily oznámili, že v rámci operácie Prameň mieru zasiahli 181