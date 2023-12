Opitá šoférka prešla do protismeru a zrazila sa s tromi autami

20.12.2023 (SITA.sk) - Žena z obce Milpoš (okr. Sabinov) čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Podľa prešovskej krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej v utorok popoludní prešla s autom do protismeru, kde sa najprv zrazila s protiidúcim osobným autom, následne narazila do druhého auta a nakoniec do tretieho.Po príchode policajnej hliadky na miesto dopravnej nehody boli všetci účastníci podrobení dychovým skúškam. U vodičky bol výsledok pozitívny, dosiahol hodnotu takmer 1,7 promile. Žena bola obmedzená na osobnej slobode, skončila v cele policajného zaistenia.