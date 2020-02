Opitá vodička takmer vypadla z auta, chcela ísť pre deti do školy (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Poriadne opitú vodičku zastavil dopravný policajti v čase osobného voľna v bratislavskom Ružinove. Privolaná hliadka jej namerala skoro tri promile. Žena im tvrdila, že musí ísť pre deti do školy. Ako informovala bratislavská krajská polícia, podozrivo idúci Nissan Qashqai si policajt všimol na Gagarinovej ulici.Auto išlo veľmi pomaly a vodička vytáčala motor do vysokých otáčok až tak, že vo vzduchu bolo cítiť silný zápach spálenej spojky. Po tom, čo odbočila na Ďatelinovú ulicu narazila do obrubníku a preskočila stredový ostrovček. Vozidlo, ktoré už malo na kolesách dva defekty, sa rozhodol policajt zastaviť. Žena z neho takmer vypadla.Ako uviedla polícia, policajt ihneď privolal svojich kolegov. Žena sa priznala, že pila a tvrdila, že musí isť ešte vyzdvihnúť deti. Pri prvej dychovej skúške jej namerali vyše 2,7 a pri opakovanej 2,9 promile. Ženu eskortovali na policajné oddelenie a obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.