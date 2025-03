Opitá žena havarovala, jej deväťročný spolujazdec na to doplatil ťažkými zraneniami

17.3.2025 (SITA.sk) - S ťažkými zraneniami vyviazol z dopravnej nehody, pri ktorej asistoval alkohol, iba deväťročný chlapec. Uplynulý štvrtok podvečer viedla 42-ročná žena z okresu Bardejov vozidlo po obci Brezovička, pričom predbiehala nákladné motorové vozidlo, do ktorého narazila.Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, na mieste dopravnej nehody nezotrvala, pokračovala v jazde ďalej. V zákrute zišla mimo cestu, v dôsledku čoho narazila do oplotenia dvoch rodinných domov. Náraz poškodil aj plynovú rozvodňu.„Pri dopravnej nehode bol zranený aj deväťročný spolujazdec, utrpel ťažké zranenia,“ skonštatovala Ligdayová.Ženu na mieste policajná hliadka podrobila dychovej skúške. Výsledok dosiahol takmer 1,8 promile. Vodičku obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Zároveň ju obvinili z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.