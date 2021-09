Opitý 15-ročný chlapec prešiel do protismeru odkiaľ auto odhodilo do oplotenia domu (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Počas víkendu riešila polícia v jednom z okresov Banskobystrického kraja dopravnú nehodu, ktorú spôsobil 15-ročný chlapec - nevodič, navyše bez akejkoľvek vodičskej praxe.Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, mladík pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy prešiel s autom do protismeru, kde narazil do betónového múrika, odkiaľ auto odhodilo do oplotenia rodinného domu. Pri dychovej skúške na alkohol nafúkal 2,33 promile.So zraneniami ho previezli do nemocnice.