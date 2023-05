Opitý 28-ročný vodič na seba zavolal políciu, pre opitosť nevidel na cestu

Podrobenie dychovej skúške

Vznesené obvinenie

2.5.2023 (SITA.sk) - Kuriózny prípad opitého vodiča riešila polícia v Starej Turej. Na policajnú tiesňovú linku zavolal pred polnocou 28-ročný vodič Fordu, že pre opitosť dobre nevidí na cestu a žiadal príchod policajtov.Policajná hliadka vodiča našla na ceste zo Starej Turej smerom do Vaďoviec.„Policajti muža podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,63 promile, pričom opakovaná dychová skúška ukázala výsledok 1,73 promile alkoholu v dychu. Muž policajtom uviedol, že sa pohádal so ženou, vypil fľašu whisky a chcel ísť do Čachtíc," komentovala prípad polícia na sociálnej sieti.Vodiča zadržali a už mu bolo vznesené obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.„Po pobyte v policajnej cele si v super rýchlom konaní na súde vypočuje svoj trest," dodala polícia.