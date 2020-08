Opitý cyklista brázdil ulice Drietomy, nafúkal viac ako 2,5 promile

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Poriadne opitého cyklistu pristihli policajti Obvodného oddelenia v Trenčíne. Muž vo veku 46 rokov v obci Drietoma nafúkal za bieleho dňa 2,54 promile. Počas uplynulého týždňa však nebol jediný, ktorý si sadol na bicykel pod vplyvom alkoholu.Ako informovala trenčianska krajská polícia, dvom nezodpovedným cyklistom namerali hodnotu nad jedno promile a ďalšiemu do jedného promile alkoholu v dychu."Policajti so všetkými cyklistami, u ktorých zistili alkohol, spísali správu o výsledku objasňovania priestupku. V správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte im hrozí pokuta až do 800 eur," uviedla polícia.