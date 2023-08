Opitý motorkár bez vodičáku havaroval s tehotnou, ťažko sa zranili (foto)

Narazili do stĺpika a nákladného auta

Prerazila dvere na dodávke

31.8.2023 (SITA.sk) - O maximálnej nezodpovednosti hovorí polícia v prípade mladého motorkára z okresu Košice okolie, ktorý havaroval s tehotnou spolujazdkyňou na ceste v smere od mesta Moldava nad Bodvou na obec Mokrance. Obaja skončili s ťažkými zraneniami.Ako vo štvrtok informovala na sociálnej sieti, pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a po vjazde do obce Mokrance nezvládol prejazd miernej pravotočivej zákruty.Dvadsaťjedenročný muž prešiel s motocyklom do protismeru, zišiel s ním z cesty a prednou časťou motocykla narazil do betónového stĺpika hydrantu. Motocykel následne otočilo a pravou stranou narazil do zaparkovaného nákladného auta.Motocyklista ostal po náraze zakliesnený medzi motocyklom a vozidlom. Jeho 18-ročnú spolujazdkyňu, v rannom štádiu tehotenstva, po náraze vymrštilo z motocykla. Prerazila uzatvorené zadné dvere na dodávke a dostala sa tak priamo do nákladného priestoru vozidla, kde zostala ležať.Polícia po príchode vodiča motocykla podrobila dychovej skúške s výsledkom 1,31 promile. Mladý muž okrem toho nebol držiteľom vodičského oprávnenia.