Opitý muž na e-kolobežke zrazil malú kolobežkárku, dievčatko skončilo v nemocnici (foto)

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje, že na elektrickej kolobežke nesmie kolobežkár jazdiť pod vplyvom alkoholu. Výnimkou je jazda v obci alebo na cestičke pre cyklistov, kde je povolené maximálne množstvo alkoholu 0,5 promile.





3.7.2023 (SITA.sk) - Opitý muž na e-kolobežke narazil v nedeľu v Kľačanoch v okrese Hlohovec do 7-ročného dievčatka na kolobežke bez pohonu. K zrážke medzi dvoma kolobežkármi došlo na chodníku v zákrute pri materskej škole.Dievča so zranením nohy privolaní záchranári previezli do piešťanskej nemocnice. Ako informovala trnavská polícia, podľa predbežnej lekárskej správy by nemala mať ťažké zranenia.Muž vo veku 57 rokov na kolobežke sa podľa polície dopustil viacerých chýb. Okrem porušenia povinností vodiča na e-kolobežke jazdil pod vplyvom alkoholu. Policajti mu v dychu namerali 0,77 promile alkoholu. Za priestupky bude vodič riešený v správnom konaní.