Opitý muž sa pokúsil ukradnúť auto v obci Krivany, pri krádeži zdemoloval areál miestnej firmy (foto)

2.5.2024 (SITA.sk) - Škodu vo výške zhruba 15-tisíc eur spôsobil 41-ročný muž z obce Krivany (okres Sabinov), ktorý sa pokúsil o krádež auta, pričom zdemoloval areál jednej z miestnych firiem.Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , muž v pondelok 29. apríla, pár minút pred polnocou, vstúpil na pozemok firmy a vošiel do neuzamknutého, no v tom čase nepojazdného osobného auta.„Vo vozidle sa nachádzali kľúče, a tak neodolal a snažil sa ho ukradnúť. Auto musel opakovane štartovať, pričom s ním narazil do budovy firmy, do oplotenia a ušetrený nebol ani kvetináč,“ skonštatovala Ligdayová. Z auta navyše po celú dobu vytekali prevádzkové kvapaliny, ktoré poškodili príjazdovú cestu i odstavnú plochu.„Majiteľovi firmy vznikla škoda približne 10-tisíc eur a majiteľovi vozidla zhruba 5 000 eur,“ dodala policajná hovorkyňa s tým, že 41-ročného muža polícia v krátkom čase obmedzila na osobnej slobode a umiestnila do cely policajného zaistenia.„Muž bol podrobený dychovej skúške, výsledok dosiahol 1,9 promile,“ dodala Ligdayová. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre trestný čin krádeže a pre trestný čin poškodzovania cudzej veci.