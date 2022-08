Opitý taxikár spôsobil v Poprade hromadnú nehodu a zničil niekoľko áut, v nemocnici podľahol zraneniam

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

13.8.2022 (Webnoviny.sk) - Päťdesiatštyriročný Popradčan viedol v čase voľna vozidlo taxi služby a pri výjazde z kruhového objazdu prešiel do protismeru, kde následne narazil do prvého auta a dopravnej značky.Pokračoval v jazde niekoľko metrov, opäť prešiel do protismeru a narazil do druhého auta. To následne odrazilo do zaparkovaného auta, ktoré potom narazilo do ďalšieho zaparkovaného auta. Informovala o tom polícia prešovského kraja.Policajti podrobili vodičov dychovým skúškam na alkohol. U vodiča vozidla taxi bol výsledok pozitívny s nameranou hodnotou 0,90 mg/l. Ostatní vodiči mali dychovú skúšku negatívnu.Vodič taxislužby bol prevezený na ošetrenie do nemocnice, kde mu zistili ďalšie zranenie, a preto bol hospitalizovaný. V noci utrpeným zraneniam podľahol. Pri nehode sa ďalšie dve osoby zranili ľahko. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.