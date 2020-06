Opitý tínedžer na BMW a so zákazom jazdiť vyletel na chodník a narazil do plynovej prípojky (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Opitý mladík na BMW X3 havaroval v nedeľu nadránom v Revúcej. Ako informovala banskobystrická krajská polícia, 19-ročný vodič nezvládol zákrutu, vyletel na chodník, narazil do oplotenia a do plynovej prípojky, ktorú odtrhol.Vodičovi pri dychovej skúške na alkohol namerali 2,10 promile. Za volant si sadol aj napriek tomu, že až do marca budúceho roka má zakázané jazdiť.Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a marenie výkonu úradného rozhodnutia.