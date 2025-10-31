Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

31. októbra 2025

Opitý vodič šiel autom po hlavnej ceste len na ráfiku


Policajná hliadka v Českých Budějoviciach si nemohla nevšimnúť auto značky Volvo, ktoré išlo po hlavnej ceste s jedným kolesom bez pneumatiky, čiže na ráfiku. Po zastavení 66-ročného vodiča policajti ...



gettyimages 2181283882 676x464 31.10.2025 (SITA.sk) - Policajná hliadka v Českých Budějoviciach si nemohla nevšimnúť auto značky Volvo, ktoré išlo po hlavnej ceste s jedným kolesom bez pneumatiky, čiže na ráfiku. Po zastavení 66-ročného vodiča policajti zistili, že pred jazdou pil alkohol. Informuje o tom web Novinky.cz.


O prípade informoval v piatok hovorca juhočeskej polície Milan Bajcura. „V sobotu 18. októbra pred 19. hodinou si policajti všimli pomaly idúce osobné vozidlo značky Volvo XC60, ktorého pravé predné koleso nemalo pneumatiku a išlo len len na disku," konštatoval hovorca.

Muž, ktorému nevadilo, že jeho auto nemá na kolese pneumatiku, nadýchal 1,5 promile. Policajti mu na mieste zakázali ďalšiu jazdu a auto dali odtiahnuť mimo komunikácie.


Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič šiel autom po hlavnej ceste len na ráfiku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká polícia Opitý vodič
