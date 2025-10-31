|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 31.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurélia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. októbra 2025
Opitý vodič šiel autom po hlavnej ceste len na ráfiku
Tagy: Česká polícia Opitý vodič
Policajná hliadka v Českých Budějoviciach si nemohla nevšimnúť auto značky Volvo, ktoré išlo po hlavnej ceste s jedným kolesom bez pneumatiky, čiže na ráfiku. Po zastavení 66-ročného vodiča policajti ...
Zdieľať
31.10.2025 (SITA.sk) - Policajná hliadka v Českých Budějoviciach si nemohla nevšimnúť auto značky Volvo, ktoré išlo po hlavnej ceste s jedným kolesom bez pneumatiky, čiže na ráfiku. Po zastavení 66-ročného vodiča policajti zistili, že pred jazdou pil alkohol. Informuje o tom web Novinky.cz.
O prípade informoval v piatok hovorca juhočeskej polície Milan Bajcura. „V sobotu 18. októbra pred 19. hodinou si policajti všimli pomaly idúce osobné vozidlo značky Volvo XC60, ktorého pravé predné koleso nemalo pneumatiku a išlo len len na disku," konštatoval hovorca.
Muž, ktorému nevadilo, že jeho auto nemá na kolese pneumatiku, nadýchal 1,5 promile. Policajti mu na mieste zakázali ďalšiu jazdu a auto dali odtiahnuť mimo komunikácie.
Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič šiel autom po hlavnej ceste len na ráfiku © SITA Všetky práva vyhradené.
O prípade informoval v piatok hovorca juhočeskej polície Milan Bajcura. „V sobotu 18. októbra pred 19. hodinou si policajti všimli pomaly idúce osobné vozidlo značky Volvo XC60, ktorého pravé predné koleso nemalo pneumatiku a išlo len len na disku," konštatoval hovorca.
Muž, ktorému nevadilo, že jeho auto nemá na kolese pneumatiku, nadýchal 1,5 promile. Policajti mu na mieste zakázali ďalšiu jazdu a auto dali odtiahnuť mimo komunikácie.
Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič šiel autom po hlavnej ceste len na ráfiku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Česká polícia Opitý vodič
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Katolícka cirkev si 1. novembra pripomína Sviatok všetkých svätých
Katolícka cirkev si 1. novembra pripomína Sviatok všetkých svätých
<< predchádzajúci článok
Speváčku Lenku Filipovú odviezla sanitka po desivom páde zo schodov
Speváčku Lenku Filipovú odviezla sanitka po desivom páde zo schodov