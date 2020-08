Opitý vodič so zákazom šoférovať narazil do policajtov

Vodič urobil náhly odbočovací manéver, čím došlo ku kontaktu vozidiel. Následkom toho odhodilo policajné auto do priekopy a unikajúce auto ostalo krížom cez cestu.

Opitý vodič jazdiaci cez obec Bátorová v okrese Veľký Krtíš smerom na Nenince unikal v sobotu policajnej hliadke. Dvadsaťosemročný muž z Bátorovej nerešpektoval znamenie na zastavenie, nemal vodičský preukaz a navyše narazil do policajného auta. Informovala o tom v utorok banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



„Naháňačka netrvala dlho. Vodič urobil náhly odbočovací manéver, čím došlo ku kontaktu vozidiel. Následkom toho odhodilo policajné auto do priekopy a unikajúce auto ostalo krížom cez cestu. Hliadka ho okamžite zadržala. Pri kontrole zistila, že má udelený zákaz viesť motorové vozidlá na 36 mesiacov. Dychová skúška na alkohol ukázala 2,29 promile," opísali policajti. Muž putoval rovno do cely a o jeho treste rozhodne súd.