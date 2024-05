Opitý vodič v Špačinciach „zrušil“ dopravné značky a potom skončil mimo cesty, polícia ho okamžite zadržala (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.5.2024 (SITA.sk) - Po dopravnej nehode v Špačinciach v okrese Trnava namerali policajti vodičovi takmer 3,5 promile alkoholu.Vodič so Škodou Fabia prešiel v sobotu neskoro večer na začiatku obce cez deliaci ostrovček, kde zdemoloval dve dopravné značky prikazujúce smer obchádzania. Potom prešiel ešte niekoľko metrov a skončil vpravo mimo cesty.„Policajti muža krátko po nehode podrobili dychovej skúške , pri ktorej mu v dychu zistili 3,44 promile. Pri opakovanej skúške sa hodnota ešte zvýšila, a to na 3,48 promile. Policajná hliadka vodičovi na mieste zadržala vodičský preukaz a ďalšiu jazdu mu zakázala. Zároveň muža obmedzila na osobnej slobode a previezla na policajné oddelenie,“ informovala trnavská krajská polícia Policajti 54-ročného vodiča obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý mu v zmysle zákona môže hroziť až ročné väzenie. Prípad riešia v tzv. superrýchlom konaní. Do rozhodnutia súdu teda muž zostáva v policajnej cele. Polícia opäť pripomína, že alkohol za volant nepatrí, a to ani v prípade malej premávky či v nočných hodinách.