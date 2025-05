Opitý vodič v zákaze šoférovania zrazil 15-ročného chlapca a odišiel, skončil v cele policajného zaistenia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.5.2025 (SITA.sk) - Vodič pod vplyvom alkoholu a v zákaze šoférovania zrazil 15-ročného chlapca, z miesta odišiel. O prípade, ktorý sa stal v piatok 2. mája večer v obci Záhor (okres Sobrance) informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Vodič mal zákaz šoférovať až do mája 2026, napriek tomu si ale 47-ročný muž sadol za volant vozidla značky Mercedes. Okrem toho predtým požil alkohol, nafúkal 2,21 promile. V obci narazil v zákrute do 15-ročného chlapca stojaceho pri krajnici. "Po nehode nezastavil a s vozidlom pokračoval v jazde. Neskôr sa na miesto vrátil. Chlapec utrpel ťažké zranenia," informuje polícia.Vodič putoval do cely policajného zaistenia. Vozidlo policajti zaistili na účely znaleckého skúmania. Muž z okresu Sobrance čelí obvineniu z ublíženia na zdraví, neposkytnutia pomoci, ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. "Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Hrozí mu až päť rokov za mrežami," uzavrela polícia.