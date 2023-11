Opitý vodič z Popradu si pomýlil cestu s kolkárskou dráhou a spôsobil viac než osemtisícovú škodu

8.11.2023 (SITA.sk) - Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 24-ročný Popradčan. V utorok hodinu pred polnocou šoféroval auto po Skladovej ulici v Poprade -Strážach.Pred jedným z rodinných domov však nezvládol riadenie, narazil s autom najprv do vodovodného hydrantu, potom do elektrickej rozvodnej skrine, následne do stĺpa elektrického vedenia a aj do oplotenia rodinného domu.Ako ďalej informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , výsledok dychovej skúšky po príchode policajnej hliadky bol u mladíka pozitívny, dosiahol takmer 1,7 promile.Pri nehode sa on, aj jeho spolujazdec zranil. Celkovo spôsobil škodu na aute a zariadeniach vo výške viac ako 8-tisíc eur. Polícia sa presnou príčinou, ako aj ďalšími okolnosťami udalosti zaoberá.