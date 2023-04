Oponent Kremľa prirovnal proces s ním k stalinskej ére. Svoje vyjadrenia neľutujem a som na to hrdý, povedal

Obvinenie z vlastizrady

Nič neľutuje a je na seba hrdý

11.4.2023 (SITA.sk) - Uväznený predstaviteľ ruskej opozície Vladimir Kara-Murza mladší označil súdne konanie voči nemu za praktiky stalinskej éry a prirovnal ich k procesom, ktoré viedli k odsúdeniu mnohých jeho krajanov na trest odňatia slobody alebo v horších prípadoch trest smrti.Konanie voči aktivistovi Kara-Murzovi začali pred rokom. Ruské úrady to vtedy odôvodnili údajným šírením falošných informácií o ruských ozbrojených silách. Čelí tiež obvineniu z vlastizrady.Rusko krátko po začatí invázie na Ukrajinu prijalo zákon, ktorý kriminalizuje šírenie falošných informácií o ozbrojených silách, čím sa snaží kontrolovať naratív okolo operácie. Za porušenie zákona hrozí až 15 rokov väzenia.Kara-Murza je novinár a prominentný odporca ruskej vlády. V minulosti prežil dva pokusy o otrávenie, z ktorých obvinil Kremeľ. Na moskovskom súde v pondelok uviedol, že miera neprehľadnosti obvinení voči nemu prekonala aj procesy so sovietskymi disidentmi v 60. a 70. rokoch a jazyk, ktorý voči nemu používajú, pripomína 30. roky, keď sovietskych občanov zatýkali a odsudzovali na základe vykonštruovaných obvinení.Povedal, že je hrdý na svoje verejné vyhlásenia. „Nielenže ich neľutujem, som na to hrdý,“ povedal a dodal, že sa teší na deň, keď budú tí, ktorí rozpútali a vedú vojnu na Ukrajine, vyhlásení za zločincov.Kara-Murza bol v minulosti spolupracovníkom zosnulého opozičného politika Borisa Nemcova a oligarchu Michaila Chodorkovského, z ktorého sa stal disident. Toho v rokoch 2015 a 2017 tiež hospitalizovali s príznakmi otravy.