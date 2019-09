Opozícia bojovala dobrý boj, situácia je naďalej vážna, tvrdí Matovič

Na snímke poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Opozícia si plnila svoju povinnosť, bojovala dobrý boj. Skonštatoval to líder hnutia OĽaNO Igor Matovič po tom, ako sa v utorkovom hlasovaní nepodarilo odvolať premiéra Petra Pellegriniho z funkcie. Situáciu naďalej považuje za vážnu, v tejto súvislosti kritizoval aj mimoparlamentné strany a vyzval ich, aby sa zlu postavili spoločne.povedal Matovič v súvislosti s mimoriadnou schôdzou na odvolanie premiéra. Dodal, že výsledky utorkového hlasovania ho mrzia. Podľa jeho slov sa ukázalo, že koalícia funguje na báze kúpených hlasov nezaradených poslancov, ako napríklad Peter Marček.Situáciu naďalej považuje za vážnu.povedal a poukázal na to, že Pellegrini si dlhodobo zakrýval oči pred vzťahmi Mariana K. so Smerom-SD.podotkol s tým, že aj jeho nekonaním nadobudol podnikateľ pocit, že môže rozhodovať o živote novinárov či prokurátorov. Matovič si myslí, že premiér sa mal ospravedlniť a odstrihnúť mafiu od vlády a orgánov činných v trestnom konaní.Kritizoval aj mimoparlamentné strany a, ktorí sa podľa neho mali zapojiť do odvolávania premiéra a postaviť sa na stranu opozície. Matovič si myslí, že mimoparlamentné strany Progresívne Slovensko, Spolu a KDH nezabojovali dostatočne za odvolanie premiéra. Podľa jeho slov mali ukázať, že bojujú za nové a slušné Slovensko.Odmietol, že by svojimi krokmi pracoval v prospech Smeru-SD.dodal. Na otázku, či je schopný spolupracovať s ďalšími opozičnými stranami odpovedal tým, že ak to znamená, že nemajú vystupovať a, tak nie. Vyzval ich, abyPoslanci Národnej rady SR v utorok ráno hlasovali o návrhu na vyslovenie nedôvery premiérovi Pellegrinimu, návrh v pléne neprešiel.O kreslo chcela predsedu vlády pripraviť opozícia preto, lebo nenavrhol odvolať Moniku Jankovskú (Smer-SD) z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, ako sa objavili informácie o jej údajnej komunikácii s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.