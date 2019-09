Opozícia chce poslanecký prieskum na ÚDZS pre tender na záchranky

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Opozičné SaS a OĽaNO chcú iniciovať poslanecký prieskum na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v súvislosti s výberovým konaním na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZSS). O prieskum budú žiadať, pokiaľ na pondelkovom mimoriadnom parlamentnom zdravotníckom výbore nedostanú odpoveď na svoje otázky o tendri na záchranky.Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomáš Haško by mal na výbore poslancom vysvetliť, podľa akého kľúča sa rozhodol vybrať členov výberovej komisie na prevádzkovanie ambulancií.uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii podpredseda zdravotníckeho výboru Marek Krajčí (OĽaNO).Krajčí dodal, že podľa zákona nesmie ÚDZS za člena komisie vymenovať osobu, "u ktorej so zreteľom na jej pomer k veci k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti".skonštatoval poslanec.Členka zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS) vyhlásila, že sa objavujú pochybnosti o tom, či sú vo víťaznej firme kvalifikovaní záchranári.Dôvodom pochybností okolo tendra sú informácie denníka Sme o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu v tendri. Podľa ÚDZS bol tender v súlade s príslušnou legislatívou.Súčasný majiteľ víťaznej firmy LSE - Life Star Emergency Miroslav Micski v minulosti podnikal s jedným z členov komisie, bývalým štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva Máriom Miklošim. V päťčlennej komisii mali sedieť aj dvaja jeho bývalí kolegovia z ministerstva - šéf informatiky Peter Salon a šéfka právneho oddelenia Marianna Kozmannová. Oboch malo ministerstvo upozorniť na konflikt záujmov.Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) sa v uplynulom období so šéfom ÚDZS stretla, aby jej odpovedal na otázky týkajúce sa pochybného tendra. Po stretnutí s ním konštatovala, že by sa Haško mal postaviť pred médiá a svoje rozhodnutie vysvetliť verejnosti.ÚDZS vyhlásil výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v polovici júna, týkalo sa 328 bodov. Najviac ich získala slovenská spoločnosť LSE - Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc. Firma uspela po tom, čo z trhu odchádza spoločnosť Falck.