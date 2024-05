Opozícia chce viesť v Európskom parlamente vnútropolitický súboj s vládou, vyhlásil Ondruš

12.5.2024 (SITA.sk) - Motiváciou opozičných strán mať zastúpenie v Európskom parlamente je, aby mohli na jeho pôde viesť vnútropolitický súboj so slovenskou vládou. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a kandidát do EP Branislav Ondruš Hlas-SD ). Zároveň to označil za nebezpečnú ambíciu.„Ja to vidím, že europoslanci za opozičné strany si to už vyskúšali," povedal Ondruš s tým, že opozícia chce pokračovať v „nenávistnom súboji" s vládou a poškodzovaní Slovenska. „Pretože to hlavné heslo teraz je -Čím horšie pre Slovensko, tým lepšie pre nás ako opozíciu," vyhlásil Ondruš.Podľa kandidátky Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej Progresívne Slovensko ) je cieľom opozície, aby Slovensko zostalo „validnou" súčasťou Európskej únie. „Naša vláda nás stavia do izolácie. Prestávajú sa s nami baviť najbližší partneri," skonštatovala Ostrihoňová.