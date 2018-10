Opozícia chváli Érseka za novelu o taxislužbách, ale mohla prísť skôr

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 16. októbra (TASR) – Za novelu zákona o cestnej doprave, ktorá má upraviť fungovanie taxislužieb, si vyslúžil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v parlamente od opozície pochvalu.konštatoval na adresu ministra poslanec opozičnej SaS Miroslav Ivan.Právna norma sa práve nachádza v pléne v prvom čítaní. Podľa Ivana je pri tejto novele škoda jedine to, že s ňou rezort dopravy prichádza až teraz. Pripomenul, že liberáli už podobnú právnu normu do Národnej rady (NR) SR predkladali, plénum ju však neschválilo. "doplnil Ivan.Poslanci SaS tak podľa jeho slov navrhovanú novelu podporia, aby sa posunula do druhého čítania. V rámci neho chcú ešte k novele predložiť pozmeňujúce návrhy, aby zákon doplnili. "" zhodnotil aj poslanec OĽaNO Ján Marosz. Podobne aj Martin Klus z SaS pochválil ministra Érseka, že do parlamentu priniesol takýto návrh. "" uviedol.Šéf rezortu dopravy poslancom poďakoval za podporu. Zároveň doplnil, že cieľom ministerstva dopravy pri tejto novele je, aby mohol každý na trhu s taxislužbami podnikať za rovnakých podmienok.Novelou sa majú podľa rezortu vytvoriť vhodnejšie podmienky v oblasti podnikania v taxislužbe, prijať opatrenia smerujúce k predchádzaniu nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbe a právna norma by mala tiež zabezpečiť účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti. Novela by teda mala zjednodušiť prevádzkovanie taxislužieb, znížiť administratívnu záťaž pre jednotlivých prevádzkovateľov výmenou za to, že sa zvýši kontrola tých, čo sa rozhodnú takto podnikať.