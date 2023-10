Opozícia je viac či menej na jednej lodi, tvrdí Šimečka a novú vládu môže potrápiť

Obsadenie postov v opozícií

18.10.2023 (SITA.sk) - Prvé stretnutie novej opozície bolo podľa predsedu najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku konštruktívne a pokladá to za dobrý signál do budúcna.Zhodnotil tak stredajšie stretnutie lídrov parlamentných strán s predsedom parlamentu Borisom Kollárom Sme rodina ), na ktorom sa bavili o prerozdelení jednotlivých postov pred ustanovujúcou schôdzou Národnej rady SR Zástupcovia opozície sa už dohodli na obsadení postov v parlamentných výboroch, no Šimečka ich zatiaľ zverejňovať nechcel. Prezradil len, že sa uchádzali o predsedníctvo výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.Dodal, že Progresívne Slovensko je otvorené rôznym formám spolupráce s ďalšími opozičnými stranami. „Budeme sa o tom, predpokladám, ďalej baviť s kolegami s opozície,“ skonštatoval.Je presvedčený, že v zásadných otázkach, ako je ochrana demokracie, právneho štátu a zahranično-politické ukotvenie Slovenska, sú všetky štyri opozičné strany – PS, OĽANO a priatelia KDH – „viac či menej na jednej lodi“.„Vládna väčšina nie je ani zďaleka taká silná, ako by chceli, alebo ako sa tvária, a keď bude opozícia spoločne postupovať pri kľúčových veciach, tak potrápime vládu,“ povedal Šimečka.Predseda SaS Richard Sulík po rokovaní povedal, že opozícia povedie z 19-tich výborov sedem a jeho strana podporí nomináciu Michala Šimečku na post podpredsedu parlamentu. Rovnako sa vyjadril aj predseda Kresťanskodemokratického hnutia