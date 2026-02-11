Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 11.2.2026
 Meniny má Dezider
 24hod.sk    Z domova

11. februára 2026

Opozícia kritizuje neschválenie programu mimoriadnej schôdze o korupcii, označuje to za zbabelosť – VIDEO


Tagy: Exministerka spravodlivosti Korupcia mimoriadna schôdza Podpredseda parlamentu Právny štát predseda KDH Predseda parlamentu predseda sas

Opozičné strany kritizujú, že parlament v stredu neschválil program mimoriadnej schôdze a nerokoval o stave korupcie na Slovensku. Strana



65c4bdf8b267f868321406 676x450 11.2.2026 (SITA.sk) - Opozičné strany kritizujú, že parlament v stredu neschválil program mimoriadnej schôdze a nerokoval o stave korupcie na Slovensku. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) na situáciu zareagovala s poľutovaním. Je toho názoru, že koalícia diskusiu zablokovala preto, lebo nechce, aby v pléne zazneli fakty o rozklade právneho štátu a bezpečnostných zložiek.

Priestor na daňové úniky


Podpredsedníčka SaS a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pripomenula, že na schôdzi chceli pomenovať realitu a prijať záväzky na jej nápravu.

„Navrhli sme, aby sa parlament konečne venoval tomu, čomu má – alarmujúcemu stavu korupcie a rozkladu právneho štátu. Polícia je v katastrofálnom stave, bezpečnostné zložky neslúžia tomu, čomu majú. Chceli sme zaviazať vládu, aby tieto veci začala riešiť,“ uviedla.

Podľa Kolíkovej sa trestné stíhania zastavujú a pravidlá prestávajú platiť, dodala, že mnoho konaní bolo pozastavených a vznikol priestor na úniky daňových podvodníkov. „Na tieto riziká upozorňuje šéfka Európskej prokuratúry aj generálny prokurátor. Namiesto toho, aby sme o tom diskutovali, koalícia schôdzu zablokovala,“ skonštatovala. Šéf liberálov Branislav Gröhling sa spytoval, čoho sa koalícia zľakla, či toho, že by mohli zaznieť fakty.

„Že Slovensko je prerastené korupciou? Na sociálnych sieťach sú veľmi odvážni, ale keď majú stlačiť tlačidlo a umožniť diskusiu o stave krajiny, tak ho nestlačia,“ myslí si. Podotkol, že koaliční poslanci mohli otvorene argumentovať, vystúpiť a prezentovať fakty. „Namiesto toho sa boja diskusie, pretože by museli reagovať na to, čo jasne pomenoval generálny prokurátor. Pravda ich bolí,“ uzavrel.

Mimoriadne výbory


K situácii sa kriticky vyjadril aj predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský. „Zablokovanie mimoriadnej schôdze ku korupcii a daňovým podvodom je zbabelosť a dôkaz, že vládna koalícia nechce, nevie a nedokáže riešiť dôležité problémy krajiny. Keď generálny prokurátor hovorí o katastrofálnom stave vyšetrovania a európska prokurátorka označuje Slovensko za raj DPH podvodníkov, vláda strká hlavu do piesku,“ vraví.

Realita je podľa Majerského jasná, vraví, že vláda dala amnestiu daňovým podvodníkom, kým ľuďom dvíha dane. Účet za beztrestnosť podvodníkov podľa šéfa kresťanských demokratov zaplatia slovenské rodiny.

Nenecháme to tak. KDH preto zvoláva mimoriadne výbory - finančný aj brannobezpečnostný, kde budeme od ministrov Kamenického a Šutaja Eštoka, od šéfa Finančnej správy a prezidentky Policajného zboru žiadať odpovede a riešenia!“ vyhlásil. Súčasná vláda podľa Majerského zlyhala, deklaroval, že KDH je pripravené prevziať zodpovednosť a vrátiť do štátu poriadok.

Odkaz občanom


Hnutie Slovensko skonštatovalo, že vládna koalícia svojím postojom k mimoriadnej schôdzi vyslala občanom odkaz, že boj s korupciou nie je pre ňu prioritou. Predseda jeho poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš poznamenal, že koalícia síce verejne hovorí o slušnosti a rešpekte k zákonom, no prax vyzerá inak.

„Mali sme možnosť opäť vidieť, ako vyzerá slušnosť v podaní vládnej koalície. Rozprávajú o rešpekte k národnej rade a k zákonom, ale nie sú schopní otvoriť schôdzu, ktorá bola riadne zvolaná opozičnými poslancami,“ vraví. Poukázal aj na to, že schôdzu zablokovala koalícia na čele s obžalovaným podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom (Smer-SD).

Mal by odpovedať na otázky, prečo sa na Slovensku nevyšetruje korupcia a ktoré nástroje zlyhávajú. Namiesto toho táto vládna koalícia na jeho želanie opäť zarezala veľmi dôležitú schôdzu,“ tvrdí Šipoš. Je toho názoru, že ľudia na Slovensku vnímajú korupciu ako jeden z najväčších problémov, no vláda sa ňou odmieta zaoberať. „Riešia sa len problémy vládnych predstaviteľov – obžalovaných politikov. Keď sa má hovoriť o nevyšetrovaní korupcie, o ktorej už hovorí aj generálny prokurátor, prídu v bielych košeliach, navoňaní, ale schôdzu jednoducho zarežú,“ vraví poslanec.

Poslanci síce otvorili mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, napokon ale o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku a o zisteniach generálneho prokurátora Maroša Žilinku nerokovali. Pred začiatkom schôdze sa prezentovalo 133 poslancov, následne ale neschválili jej program a predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) vyhlásil schôdzu za skončenú.


Zdroj: SITA.sk - Opozícia kritizuje neschválenie programu mimoriadnej schôdze o korupcii, označuje to za zbabelosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Exministerka spravodlivosti Korupcia mimoriadna schôdza Podpredseda parlamentu Právny štát predseda KDH Predseda parlamentu predseda sas
