Opozícia kritizuje zákon o štátnych symboloch, SNS si ho bráni

Na archívnej snímke poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Neprijatie zákona o štátnych symboloch by vyriešilo celý problém s hraním a spievaním cudzej štátnej hymny, ktorý právna norma vyvolala. V rozprave k vetovanému zákonu to povedal poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál z klubu SaS. Poslanec Anton Hrnko (SNS) trvá na tom, že novela nič nezakazuje.SaS sa podľa Dostálových slov stotožňuje s opätovným prerokovaním návrhu. Znaky na dresoch hokejistov nepovažuje za dostatočný dôvod pre takúto novelu. Dostatočne ich podľa neho upravuje ústava a zákon by nemal ísť nad jej rámec.V súvislosti so zákazom hrania štátnej hymny iného štátu na Slovensku podotkol, že predkladatelia návrhu nedomysleli, čo sa stane, ak doň doplnia slovo "iba". To podľa jeho slov vylučuje hranie cudzej hymny bez delegácie daného štátu. Pripomenul, že koalícia nemusela takýto problém vytvoriť, keby prijala jeho pozmeňujúci návrh a vynechala spomínané slovo "iba"." reagoval na kritiku v súvislosti s hraním hymny cudzieho štátu Hrnko. Novelu SNS obhajoval tým, že má viac chrániť štátne symboly. Podľa jeho slov vychádzala aj z diskusie s odbornou verejnosťou. Kritizoval tiež Jobbik za spôsob ich prejavu nesúhlasu.Karol Farkašovský (SNS) podporil obhajobu novely. Myslí si, že štátny znak na dresoch hráčov motivuje a ocenil rozhodnutie, že slovenskí hokejisti budú napokon reprezentovať krajinu so štátnym znakom na hrudi." zdôraznil Zsolt Simon (nezaradený). Je rád, že prezident zákon vetoval. Smer-SD a SNS podľa jeho slov "opäť vytiahli maďarskú kartu", a to aj za pomoci Mosta-Híd.Dodal, že ten si neplnil svoju povinnosť v koalícii a teraz má možnosť to napraviť. Ak plénum prelomí prezidentovo veto, bude hlasovať za poslanecký návrh, ktorým chce Most-Híd problém s hraním cudzej hymny vyriešiť. Dodal, že pokiaľ sa zákon od SNS neopraví, táto právna norma by mala ísť na Ústavný súd SR.Simonov bývalý stranícky kolega Elemér Jakab (Most-Híd) exkolegu za jeho vystúpenie v pléne skritizoval. Hrá sa podľa neho teraz na veľkého Maďara, ale pri hlasovaní o spornom zákone sa zdržal. Podľa Jakaba Simon ani nevedel, o čom hlasuje. Simon kritiku odmietol.Novelou zákona chcela SNS viac chrániť štátne symboly. Presadila však aj zmenu, ktorá prekáža Mostu-Híd a týka sa hrania a spievania cudzej štátnej hymny. Most-Híd nepodporí prelomenie prezidentovho veta. Ak zákon z dielne SNS prejde, parlament bude v zrýchlenom režime prijímať úpravu Mosta-Híd, ktorá má zákaz hrania zrušiť. Pokiaľ parlament veto neprelomí, zostane platný súčasný zákon.