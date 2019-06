Opozícia má výhrady k navrhovanému zvyšovaniu rodičovského príspevku

Na snímke plénum NR SR. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 25. júna (TASR) – Opozícia má výhrady k podmienkam zvyšovania rodičovského príspevku, ako to navrhujú koaliční poslanci Smeru-SD. Má byť totiž v dvoch úrovniach, vyšší majú mať tie matky, ktoré pred materskou pracovali. Opozícia upozorňuje na prípady žien, ktoré stratia nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ak im stúpne príspevok, ale aj na prípady žien, ktoré pracovali pred prvým tehotenstvom a následne majú po sebe viac detí. Koalícia odmieta, že by pre rodiny nerobila koncepčné opatrenia.Opozičná poslankyňa Anna Verešová (OĽaNO) je za zvýšenie rodičovského príspevku, ale malo by sa ku všetkým matkám pristupovať spravodlivo.upozornila na reťazové tehotenstvá Verešová. Návrh by mal podľa nej myslieť aj na vysokoškoláčky, ktoré sa počas štúdia rozhodnú mať deti.Jej stranícka kolegyňa Soňa Gaborčáková je presvedčená, že rodičovský príspevok by sa mal zvýšiť plošne, poskytovanie materského by sa malo predĺžiť na 40 týždňov a zaviesť by sa mal súbeh poberania materského a rodičovského príspevku.tvrdí Gaborčáková. Upozornila však na to, že matky s vyšším rodičovským príspevkom nebudú mať nárok na pomoc v hmotnej núdzi.tvrdí Gaborčáková s tým, že plošné zvýšenie by bolo lepším riešením.Poslanec Smeru-SD Jozef Burian je presvedčený, že novela je nastavená dobre.podotkol Burian.Jeho stranícky kolega Juraj Blanár je presvedčený, že strana prijíma koncepčné riešenia pre rodiny.podotkol Blanár.Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) tiež uviedol, že vláda robí prorodinné opatrenia dlhodobo.podotkol Tomáš. Upozornil na štúdiu Iness, podľa ktorej z verejného rozpočtu na rodinnú politiku ide 2,4 miliardy eur.vyhlásil Tomáš.Nezaradený poslanec Jozef Mihál súhlasí s tým, že rodičovské príspevky treba zvýšiť, ale rozumne.upozornil Mihál. Podľa neho by sa mali zvýhodniť tí rodičia, ktorí majú dve malé deti do troch rokov.uviedol Mihál. Návrh podľa neho nepoteší začínajú živnostníčky, študentky, ale aj rodiny v hmotnej núdzi.