Opozícia navrhuje väzobné stíhanie R. Kaliňáka a žiada demisiu vlády

Na archívnej snímke zľava Igor Matovič (OĽaNO), Veronika Remišová (OĽaNO), Richard Sulík (SaS) a Ľubomír Galko (SaS). Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 3. augusta (TASR) - Najsilnejšie opozičné strany SaS a OĽaNO navrhujú väzobné stíhanie poslanca NR SR a exministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a šéfa protokolu tohto rezortu Radovana Čuláka. Liberáli a Obyčajní zároveň žiadajú demisiu celej vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD). Uviedli to v reakcii na údajné zapojenie Slovenska do únosu vietnamského podnikateľa s tým, že ak bude Kaliňák počas vyšetrovania na slobode, môže ovplyvňovať svedkov.apeloval podpredseda SaS Ľubomír Galko.Podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej je neprijateľné, že naša vláda sa mala podieľať na únose a nechala sa zneužiť tajnou službou rozvojovej krajiny.myslí si.Podľa jej slov Kaliňák a všetci, ktorí únos kryli, mohli spáchať viacero trestných činov.odkázala.Remišová je presvedčená, že okrem Smeru-SD zlyhala aj koaličná SNS. Šéf SIS Anton Šafárik je totiž nominantom národniarov.vyhlásila opozičná poslankyňa.Je preto presvedčená, že za ohrozenie bezpečnosti a suverenity SR by mal premiér spoločne s celou vládou podať demisiu.dodala.Predseda SaS Richard Sulík sa domnieva, že z Kaliňáka sa vykľul najhorší minister vnútra v histórii Slovenska.uzavrel.Opis únosu podnikateľa z Bratislavy za pomoci slovenskej polície a použitia vládneho špeciálu vo štvrtok (2.8.) zverejnil Denník N. Rezort vnútra ho označil za úplný nezmysel s tým, že obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora. Už predtým nemecké médiá priniesli informáciu, že tamojší vyšetrovatelia nepochybujú o tom, že pri únose bol použitý slovenský vládny špeciál.