Opozícia po prejave prezidenta Pellegriniho: Kritizoval ako náš človek, no mlčal o korupcii, útokoch na demokraciu aj médiá – VIDEO

Liberáli mu vyčítajú mlčanie o eurofondoch aj predražených nákupoch

Šimečka: Prezident kritizoval vládu, no zabudol na vlastnú zodpovednosť

Progresívci: Za súčasný stav nesie vinu aj Hlas

Kresťanská únia kritizuje chýbajúci dôraz na rodinu

Za ľudí: Pellegrini nesie zodpovednosť a mlčí k propagande

28.5.2025 (SITA.sk) - Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) sa prezident Peter Pellegrini vo svojej Správe o stave republiky, ktorú predniesol v stredu v pléne Národnej rady SR, stotožnil s názormi opozície a s kritikou vlády.„Dnes sme počuli prezidenta opozície. Prezident sa stotožnil s našimi názormi a s našou kritikou vlády. Miestami som až mal pocit, že prezident sleduje tlačovky SaS. Pomenoval, že sa tu riešia zástupné témy, že sa vôbec neriešia ceny potravín, zdravotníctvo, ekonomika, ale riešia sa tu covidové amnestie a konšpirácie Kotlára,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling Prezidentov prejav mal ale podľa SaS aj nedostatky. Liberálom v prejave chýbalo jasné pomenovanie korupcie. „Za ostatné mesiace sme svedkami obrovského rozkrádania eurofondov na haciendy a luxusné vily. O tom prezident vôbec nehovoril. Prezident tiež čítal správu Najvyššieho kontrolného úradu , no mohol spomenúť aj správu Útvaru hodnoty za peniaze, ktorá hovorí, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok robí nákup predražených počítačov, na ktorom občania prídu o 122 miliónov eur,“ dodal Gröhling.Pri otázke vodnej nádrže SaS prezidenta kritizuje. „Prezident akoby absolútne ignoroval záujmy občanov a samospráv. Prezident jednoznačne presadzuje nepremyslenú výstavbu vodnej elektrárne a chváli zákon o strategických investíciách, v ktorom my vidíme ústavné problémy. Pre vyvlastnenie majetkov a pozemkov, ako to navrhuje zákon, podáme podnet na Ústavný súd,“ uviedla Mária Kolíková Prezident tiež podľa nej nepomenoval útoky na demokraciu, na médiá a na občiansku spoločnosť. Rovnako opomenul trestnú novelu, ktorá dala priestor korupcii a otvorila jej brány.Podľa predsedu hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku prezident správne pomenoval, že ľudia na Slovensku dnes cítia frustráciu a strach, že ich trápia vysoké ceny, stav nášho zdravotníctva, ohrozená je geopolitická bezpečnosť Slovenska a že medzi zdroje tohto strachu patria aj politici, ktorí si nerobia svoju prácu, ale radšej šíria nenávisť.„Toto všetko je veľmi kritický odkaz vláde Roberta Fica. Práve tá je zodpovedná za to, že nerieši problémy ľudí, ale iba seba. Schvaľujú si renty, dvojnásobné platy, beztrestnosť, no ľuďom dali drahotu, šíria nenávisť a ťahajú nás preč z Európy,“ podčiarkol Šimečka, ktorý by bol podľa svojich slov rád, keby si Ficova koalícia túto kritiku vzala k srdcu.„A týka sa to aj strany Hlas, ktorú práve prezident zakladal. Pretože aj toto je súčasť pravdy - Hlas a Peter Pellegrini sú za súčasný stav rovnako zodpovední. Oni si vybrali vládu s Robertom Ficom Andrejom Dankom , oni hlasovali za otrasné zákony tejto vlády a oni ju stále držia pri živote - hoci čoraz viac ľudí na Slovensku vidí, ako im Ficov zlepenec škodí,“ povedal šéf progresívcov s dodatkom, že iba slová nestačia.Prezident by mal podľa neho zasiahnuť, pretože má priamy vplyv na to, „aby vláda nešírila nenávisť, aby nás neťahala preč z Európy a aby konečne začala riešiť skutočné problémy ľudí“.Kresťanskej únii chýbala v prezidentovej správe zmienka o význame rodiny. „Pán prezident sa, žiaľ, ani slovom nezmienil o význame rodiny pre budúcnosť Slovenska, o demografickej kríze, ktorá už teraz robí škrt cez rozpočet na dlhé roky dopredu. Spoločnosť bez fungujúcich rodín nemá šancu napredovať a rozvíjať sa. Je poľutovaniahodné, že pán prezident a rovnako aj vláda vymazali rodiny s deťmi zo svojej agendy. Pýtame sa, kto bude napĺňať dlhodobé vizie Slovenska? Umelá inteligencia?“ uviedla Kresťanská únia, ktorá je súčasťou poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí - KÚ Napriek tomu, že Peter Pellegrini sa zo všetkých síl snažil pomáhať vládnej koalícii, marazmus na Slovensku počas vlády Roberta Fica je tak obrovský, že už ani prezident si pred tým nedokázal zakrývať oči, zhodnotila predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová „Peter Pellegrini na opis tohto stavu použil zatiaľ najprísnejšie slová, aké vôbec prezidenti SR v histórii Slovenska vo svojich prejavoch použili. Miera papalášizmu vlády Smeru, Hlasu a SNS a miera zbedačovania bežných ľudí však dosiahla takú úroveň, že už aj prezident Pellegrini musel na popísanie tejto situácie použiť slová “zúfalstvo, sklamanie, strach a frustrácia”,“ poukázala Remišová.Prezident si však podľa nej musí uvedomiť, že k tejto situácii vo veľkej miere prispieva aj on, keď mlčky toleruje politiku nenávisti a zrádzanie našich bezpečnostných a strategických záujmov. Poukázala tiež na to, že Pellegrini si neodpustil kritiku médií a obvinil ich, že šíria vymyslené informácie.„Je zrejmé, že predstaviteľom vlády sa nepáčia odhalenia médií, ktoré poukazujú na najväčšie kauzy. No najväčším zdrojom výmyslov a zahraničnej propagandy nie sú médiá, ale priamo predseda vlády Robert Fico,“ myslí si Remišová. Z prejavu prezidenta podľa nej treba oceniť, že vyzdvihol ako jednu zo svetových strán aj Západ.Pellegrini by to však mal podľa jej slov dôrazne pripomínať vo všetkých zlomových okamihoch, keď „Robert Fico a ostatní vládni predstavitelia ničia naše hodnotové ukotvenie v európskom spoločenstve. Pretože za posledný rok nebolo jeho (a stranu Hlas) vôbec k tejto téme počuť,“ dodala predsedníčka Za ľudí.