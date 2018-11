Opozícia: Poslanci koalície sú zbabelci, schôdzu iniciujeme opäť

Na archívnej snímke Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) - Poslanci vládnej koalície sa v pléne zachovali ako zbabelci, ktorí kryjú podvodníka. Na tlačovej konferencii to vyhlásila podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v reakcii na to, že koalícia nezahlasovala za program mimoriadneho pléna a neumožnila tak rokovať o návrhu na odvolanie predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) najmä pre kauzu jeho rigoróznej práce. Opozícia sa nevzdáva a schôdzu bude svojimi podpismi iniciovať opäť.Ďuriš Nicholsonová poukázala aj na žiadosť z 25. septembra 2018, ktorú Danko adresoval Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici a žiadal ju o zneprístupnenie svojej práce. V žiadosti písal, že v archíve UMB je práca s menom autora Juraj Danko a že sa domnieva, že by mohla byť jeho.pýtala sa podpredsedníčka NR SR s tým, že JUDr. Juraj Danko skutočne existuje a žije v Banskej Bystrici.Zároveň upozornila, že rektor UMB Vladimír Hiadlovský má ambíciu stať sa komunálnym politikom, pričom kandiduje za tím, ktorý podporuje aj kandidáta SNS na primátora Banskej Bystrice.uviedla Ďuriš Nicholsonová. Hiadlovského preto vyzvala, aby okamžite odstúpil z funkcie rektora za krytie možných podvodov v tejto škole.dodala.Líder Sme rodina Boris Kollár podotkol, že politik je v súčasnosti medzi ľuďmi nadávka.pýtal sa.Podľa Jána Budaja (OĽaNO) Andrej Danko premeškal šancu prísť a vysvetliť pochybnosti okolo jeho rigoróznej práce.vyhlásil.Schválenie programu mimoriadnej schôdze nepodporil nikto z koalície. Proti boli poslanci Smeru-SD a SNS, väčšina členov Mosta-Híd sa zdržala. Proti boli aj nezaradení Peter Marček, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek. Za program rokovania hlasovali poslanci SaS, OĽaNO, Sme rodina, ĽSNS aj zvyšní nezaradení.