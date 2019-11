Opozícia: Predĺženie moratória problém nevyrieši

Na snímke predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič, archívna foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 26. novembra (TASR) - Predĺženie moratória na predvolebné prieskumy podľa predsedu poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského nevyrieši to, o čom navrhovatelia hovoria. Líder OĽaNO Igor Matovič sa obáva, že ak sa aj prezidentka SR Zuzana Čaputová obráti na Ústavný súd (ÚS) SR, nemusí rozhodnúť včas, aby účinnosti zákona zabránil. Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Klus (SaS) hovorí o návrate cenzúry.skonštatoval Pčolinský s tým, že ide o nezmyselný zákaz. Dodal, že je na mieste otázka, či to nie je v rozpore s právom na slobodný prístup k informáciám.Matovič si myslí, že aj napriek tomuto zákonu sa budú zverejňovať pred voľbami rôzne dohady, len nie oficiálne prieskumy.podotkol.skonštatoval Klus a zdôraznil, že presadenie 50-dňového moratória len tri mesiace pred voľbami je ". Poukázal aj na to, že zmena prešla v pléne opätovne s podporou strán Smer-SD, SNS a ĽSNS. V súčinnosti s prezidentkou podľa jeho slov SaS napadne tento zákon na ÚS. Klus verí, že súd čím skôr rozhodne.skonštatovala nezaradená poslankyňa a podpredsedníčka mimoparlamentnej strany Za ľudí Veronika Remišová. Podotkla, že vládna koalícia riešiPodobne to vidí aj koalícia mimoparlamentných strán PS-Spolu.," doplnili strany.Poslanci v utorok prelomili veto prezidentky a opätovne schválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, v ktorej bolo zahrnuté aj predĺženie moratória na prieskumy z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami. Prezidentka namietala, že návrh je v rozpore napríklad s právom na informácie či na zhromažďovanie a šírenie informácií. Čaputová už avizovala, že sa v tejto súvislosti bezodkladne obráti na Ústavný súd SR a požiada aj o pozastavenie účinnosti novely. V opačnom prípade by sa mali zmeny dotýkať už nadchádzajúcich parlamentných volieb.