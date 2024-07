Opozícia reaguje na Ficov prejav na Devíne, v ktorom prirovnal progresivizmus k rakovine (foto+video)

Výzva premiérovi

6.7.2024 (SITA.sk) - Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka apeluje na premiéra Roberta Fica (predseda strany Smer-SD ), aby prestal urážať státisíce voličov a voličiek.Učinil tak v súvislosti s Ficovým prejavom pri príležitosti osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda , v ktorom predseda vlády prirovnal progresivizmus a liberalizmus k rakovine. Išlo o Ficovo prvé verejné vystúpenie od atentátu v Handlovej.„Takto asi vyzerá ten povestný zmier v jeho podaní," vraví Šimečka.Šéf progresívcov premiéra vyzval, aby neurážal voličstvo, ktoré sa vo voľbách rozhodlo pre hodnoty slobody, rovnosti a lepšej budúcnosti.„Ak by sa týmito hodnotami riadil počas svojej politickej dráhy od roku 1992 aj on, žilo by sa dnes všetkým ľuďom na Slovensku výrazne lepšie. Za to, že sa mu už štvrté desaťročie všetci skladajú na živobytie, by si to naozaj zaslúžili," skonštatoval predseda PS.K Ficovmu prejavu sa na sociálnej sieti vyjadril aj predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling . Podľa jeho názoru Fico neprekvapil a sviatok zneužil na bičovanie emócií a nenávisti.„Najhlbším dnom prejavu bolo, keď liberalizmus (teda slobodu) prirovnal k rakovine. V podstate tak vyhlásil vojnu demokracii a slobodnej súťaži myšlienok a hodnôt," myslí si šéf liberálov.Predsedovi vlády pripomenul, že na Slovensku je mnoho voličov, ktorí myšlienky liberalizmu a slobody vyznávajú, zdôraznil, že nejde o rakovinu.„Po štyroch vašich vládach odchádzajú desiatky tisíc Slovákov práve do liberálnych krajín za lepším životom. Rakovinou nie je žiadny liberalizmus. Rakovinou je politika nenávisti a korupcie, ktorá po 12 rokoch priniesla Slovensku iba úpadok," skonštatoval Gröhling.Poznamenal tiež, že namiesto chrlenia nenávisti by sa vláda mohla sústreďovať napríklad na dokončenie diaľnice, zabezpečenie lacnejších potravín či podporu sociálnej politiky.Premiér sa v rámci prejavu vyjadril, že musíme postaviť hrádzu progresívnym a liberálnym ideológiám. Označil ich za nezmyselné a dodal, že sa šíria ako rakovina.„Sú to ideológie, ktoré poškodzujú túto krajinu a vznikli predvčerom," tvrdil Fico vo svojom prejave. Deklaroval tiež, že kvôli „módnym trendom" nebudú meniť zákony či ústavu.