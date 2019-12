Opozícia reaguje na obvinenie Fica. Matovič v tom vidí zámer

Na snímke poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO) 9. septembra 2019 v Bratislave Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) - Robert Fico (Smer-SD) ako docent trestného práva vedel, že videom o Milanovi Mazurekovi sa dopúšťa trestného činu. Urobil tak, aby ho obvinili, čím by sa priblížil k voličom lídra opozičnej ĽSNS Mariana Kotlebu. Myslí si to predseda OĽaNO Igor Matovič. Predseda mimoparlamentného KDH Alojz Hlina považuje jeho obvinenie za reklamu.," dodal Matovič.Hlina cíti z obvinenia Fica reklamu. Myslí si, že ho NAKA mohla obviniť pokojne aj po voľbách.Predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Michal Truban dúfa, že Fico bude vyšetrovaný a obvinený aj za to, že "umožnil mafii a oligarchom priživovať sa na našej krajine."," obáva sa nezaradený poslanec Jozef Rajtár.Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil predsedu koaličného Smeru-SD Roberta Fica pre jeho výroky o odsúdení exposlanca ĽSNS Milana Mazureka za jeho vyjadrenia o Rómoch. Fico sa mal podľa polície dopustiť hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.